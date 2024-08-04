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Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:36

ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

ABD seçim tarihi araştırılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri seçime giderken seçim süreci hareketli geçiyor. Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması beklenen Donald Trump arasında yaşanan seçim yarışı kızışıyor. Son olarak Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle dünyanın gündemine yerleşti.ABD'de başkanın kim olacağı merak edildiği kadar seçim tarihi merak ediliyor. Peki, ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak? İşte, 2024 ABD Başkanlık Seçimi tarihi...

ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

ABD seçime gidiyor. Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarının yarışacağı seçim için geri sayım başladı. Seçim sürecinin hareketli geçmesiyle ABD seçimleri dünyanın gündemine oturdu. Mevcut başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Kamala Haris adaylığını açıkladı. Peki, ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak?

ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

JOE BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

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ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ TARİHTE?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

ABD BAŞKANLIK SEÇİM TAKVİMİ

ABD'de 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, 8 Haziran'daki son ön seçimlerle tamamlanacak ve 50 eyalet ile bağlı bölgelerde halk hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasından tercihini yapacak.

Bazı eyaletlerde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti aynı gün ön seçim yaparken bazı eyaletlerde ise iki parti farklı zamanlarda ön seçim düzenleyecek.

Ön seçimlerde birçok eyalette "primary" denen ve seçmenlerin geleneksel olarak sandığa gidip oy verdikleri sistem kullanılırken bazı eyaletlerde ise parti toplantısı formatında yapılan ve "caucus" denilen sistem tercih ediliyor.

ABD SEÇİM TAKVİMİ 2024: ABD Başkanlık Seçimi ne zaman yapılacak, kimler aday?

ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak Iowa'da başlarken 23 Ocak'ta New Hampshire, 3 Şubat'ta Güney Carolina, 6 Şubat'ta Nevada, 24 Şubat'ta Güney Carolina, 27 Şubat'ta Michigan, 2 Mart'ta Idaho ile Missouri, 3 Mart'ta başkent Washington DC (Cumhuriyetçiler), 4 Mart'ta ise Kuzey Dakota'daki seçmenler, kendi partilerinin ön seçimlerinde oy kullanacak.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve çok sayıda eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" olan 5 Mart'ta Alabama, Alaska, Amerikan Samoası, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia'da ön seçimler gerçekleştirilecek.

16 eyalette seçmenlerin aday adayları arasından tercihlerini yapacağı Süper Salı'da kazançlı çıkan adayların yarışta rakiplerinin önüne geçme ihtimali önemli ölçüde artıyor.

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