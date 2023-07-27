Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

ELLERİNDEKİ TEKNOLOJİ BİZİMKİNDEN ÇOK ÇOK DAHA ÖTEDE

Eski Donanma pilotu David Fravor, 2004 yılında UFO'nun radarlar tarafından tanımlandığını dile getirdi. Fravor, uzay aracının kendi araçlarından katbekat daha hızlı olduğunu dile getirirken, saatlerce havada asılı kaldığını ve aracı harekete geçirecek kuvvetin yer almadığını dile getirdi. Tik Tak şekilli obje olarak tanımlanan UFO'nun 96 kilometreyi 1 dakikada aşabildiğini dile getirdi. Fravor'ın aktardıklarına göre UAP anında kaybolup birkaç saniye sonra tekrar göründüğünü, bunun 90 kilometre ileride olduğunu dile getirdi. Fizik kurallarına meydan okuyan bu araç hakkında Fravor teknoloji olarak insanlıktan çok daha ileride olduğunu, hiçbir şey yapamayacaklarını dile getirdi