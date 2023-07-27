Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

Dün gece ABD Temsilciler Meclisi 3 önemli eski bürokrat ve askerin uzaylılar ile temasına dair açıklamaları için toplandı. Tanımlanamayan yabancı cisimler hakkında yeminli ifade verenler, ABD'nin elinde bilgileri sakladığını ve ileri teknoloji üzerinde çalıştığını söyledi. Eski ABD istihbarat çalışanı David Grusch, eski Donanma pilotu Ryan Graves ve eski donanma komutanı David Fravor, yıllar içinde uzaylılarla ilgili görsellerin toplandığı, hükümetin elinde dünya dışı canlıları bulundurduğu, dünya dışı canlılar tarafından öldürülen veya yaralanan insanların varlığından bahsetti. Tanıklar, ellerindeki belgelerin şu an açıklanamayacak kadar güçlü olduğunu dile getirdi.