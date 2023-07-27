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Haberler Yaşam Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi'nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:02

Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi'nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

Dün gece ABD Temsilciler Meclisi 3 önemli eski bürokrat ve askerin uzaylılar ile temasına dair açıklamaları için toplandı. Tanımlanamayan yabancı cisimler hakkında yeminli ifade verenler, ABD'nin elinde bilgileri sakladığını ve ileri teknoloji üzerinde çalıştığını söyledi. Eski ABD istihbarat çalışanı David Grusch, eski Donanma pilotu Ryan Graves ve eski donanma komutanı David Fravor, yıllar içinde uzaylılarla ilgili görsellerin toplandığı, hükümetin elinde dünya dışı canlıları bulundurduğu, dünya dışı canlılar tarafından öldürülen veya yaralanan insanların varlığından bahsetti. Tanıklar, ellerindeki belgelerin şu an açıklanamayacak kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

UFO'lar hakkında en çarpıcı eşiklerden biri dün gece ABD'de atıldı. ABD Temsilciler Meclisi 3 eski bürokrat-askerin UFO'lar hakkında yeminli ifadelerini dinledi. Yeminli ifadeler, dünya dışı varlıkları onaylar nitelikte.

Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

DAVID GRUSCH EN ÇARPICI İDDİALARDA BULUNAN İSİM

Eski İstihbarat görevlisi David Grusch, Meclis'te verdiği yeminli ifadede ABD federal hükümetinin UFO'lara kesinlikle sahip olduğunu dile getirdi. Son 4 yılda 40'dan fazla görgü tanığıyla röportaj yaptığını söyleyen Grusch, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı "UAP Task Force" bölümünde yüksek güvenlik izni bulunan bir bürokrat olarak uzun süre UFO'lar hakkında çalışmalarda bulundu.

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Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

Yeminli ifadesine göre ABD'nin elinde dünya dışı canlılar bulunuyor. UFO'nun birden fazla çalışma arkadaşını yaraladığını söyleyen Grusch, dünya dışı canlının UAP'nın (Tanımlanamayan Anormal Olay) kaza alanından getirildiğini dile getiriyor.

Ayrıca Grusch, uzaylı yerine insan olmayan canlı demeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Temsilciler Meclisi'nden kanıt istenmesi üzerine Grusch elindeki belgelerin kamuyla paylaşmak için çok gizli ve hassas olduğunu dile getirdi. Grusch, elindeki belgeleri Senatörlere mahkeme sonrası iletebileceğini söyledi.

Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

David Grusch, ABD hükümetinin 12'den fazla UFO alanına sahip olduğunu ve içlerinden bazılarının insan olmayan canlılara sahip olduğunu dile getirdi. Bazı insan olmayan canlıların uzay araçlarının futbol sahası büyüklüğünde olduğunu yeminli beyanı içerisinde dile getirdi. Birden fazla kişinin bu UFO/UAP ve yetkililer tarafından yaralandığını dile getirdi.

Üst düzey yetkililer ABD Temsilciler Meclisi’nde uzaylılara dair yeminli ifade verdi! “Hükümet uzaylıları ve uzay araçlarını insanlardan saklıyor”

ELLERİNDEKİ TEKNOLOJİ BİZİMKİNDEN ÇOK ÇOK DAHA ÖTEDE

Eski Donanma pilotu David Fravor, 2004 yılında UFO'nun radarlar tarafından tanımlandığını dile getirdi. Fravor, uzay aracının kendi araçlarından katbekat daha hızlı olduğunu dile getirirken, saatlerce havada asılı kaldığını ve aracı harekete geçirecek kuvvetin yer almadığını dile getirdi. Tik Tak şekilli obje olarak tanımlanan UFO'nun 96 kilometreyi 1 dakikada aşabildiğini dile getirdi. Fravor'ın aktardıklarına göre UAP anında kaybolup birkaç saniye sonra tekrar göründüğünü, bunun 90 kilometre ileride olduğunu dile getirdi. Fizik kurallarına meydan okuyan bu araç hakkında Fravor teknoloji olarak insanlıktan çok daha ileride olduğunu, hiçbir şey yapamayacaklarını dile getirdi

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