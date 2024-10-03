Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
09:16
ABD'de çarpıcı araştırma: “Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor”
ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının yüksek bütçeli düğün yapanlara oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Düğün için aşırı harcama yapanlar ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden büyük sıkıntı yaşıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. İşte araştırmanın detayları…