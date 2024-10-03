ABD'de çarpıcı araştırma: “Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor”

Oysa ki evlilik ve aile kurumu görev ve sorumluluklardan oluşan sosyal bir sistem olmasının yanı sıra, kişisel mutluluk kaynağı ve yaşam doyumunu arttırıcı etkileri sebebiyle sosyal ve ekonomik faktörlerinde etkili olduğu sistemli, bütünsel bir yapıdır. Günümüzde de her alanda etkili olan insanın huzur ve refah düzeyini belirlemede baş aktör denilebilecek önem arz eden maddi faktör evlilikleri de etkilemekte olup, bu durum evlilik birlikteliğinde çözülemeyecek içinden çıkılmaz hale dönüşüp, boşanmaya kadar varacak boyuta evrilebilmektedir.