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Giriş Tarihi: 03.10.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:16

ABD'de çarpıcı araştırma: “Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor”

ABD'de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, düşük bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının yüksek bütçeli düğün yapanlara oranla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Düğün için aşırı harcama yapanlar ödeyemeyecekleri borçların altına girdiklerinden büyük sıkıntı yaşıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor. İşte araştırmanın detayları…

DUYGU VAROL
ABD’de çarpıcı araştırma: Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

İngiltere merkezli Marriage Foundation'ın (Evlilik Vakfı) yöneticisi Harry Benson, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde, "Bu veriler bize ABD'de pahalı düğünlerin evlilik için kötü olduğunu ve bir borç yarattığını gözler önüne seriyor.

ABD’de çarpıcı araştırma: Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

Bu araştırma genel olarak düğünlerin pahalı olması gerekmediğini gösteriyor. Çiftlerin bu özel günü aileleri ve arkadaşlarıyla kutlamaları için çok ciddi bir miktarı gözden çıkarmalarının şart olmadığı kanıtlandı" dedi.

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ABD’de çarpıcı araştırma: Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

MADDİ YÖNDEN FAZLA HARCAMA FAZLA SORUN DEMEK

Avukat İnci Mervenur Akkaya, ''Toplumsal olarak başkalarının görüşünden, düşüncesinden çabucak etkilenebilen sırf üçüncü kişiler nezdinde olumlu etki yaratmak, itibar kazanmak için gereğinden fazla abartıya kaçarak ekonomik hesaplama yapmadan hatta borçlanarak ''Ne de olsa hayatta bir kere oluyor ' şeklindeki kalıplaşmış yanlış düşünce ile evlilik gibi zor bir müesseseye mutlu bir adım atarken, ne yazık ki çiftler bütçesel aşırılığa kaçarak sorunları da peşlerinden sürükleyebilmektedirler.

ABD’de çarpıcı araştırma: Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

Oysa ki evlilik ve aile kurumu görev ve sorumluluklardan oluşan sosyal bir sistem olmasının yanı sıra, kişisel mutluluk kaynağı ve yaşam doyumunu arttırıcı etkileri sebebiyle sosyal ve ekonomik faktörlerinde etkili olduğu sistemli, bütünsel bir yapıdır. Günümüzde de her alanda etkili olan insanın huzur ve refah düzeyini belirlemede baş aktör denilebilecek önem arz eden maddi faktör evlilikleri de etkilemekte olup, bu durum evlilik birlikteliğinde çözülemeyecek içinden çıkılmaz hale dönüşüp, boşanmaya kadar varacak boyuta evrilebilmektedir.

ABD’de çarpıcı araştırma: Düşük bütçeli düğün yapanlar daha az boşanıyor

Ne yazık ki bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda evlilik sürecinde maddi yönden maliyeti fazla harcamalar yapan çiftlerin, evliliklerin de daha çok sorunlar yaşadığını ve bu durumunda boşanmaların artmasını etkilediğini destekler mahiyettedir.

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