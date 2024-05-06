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Haberler Yaşam ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:11

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

Fenomen Yağmur Taktaş, katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazandı. Bir süredir yaşadığı ABD'de fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Taktaş kurtarılamadı. Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında soruşturma başlatıldı. Taktaş Ailesi'nin "Mezarı açılsın" talebi üzerine bugün yeni bir gelişme yaşandı.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da fenalaştı. ABD'de hastaneye kaldırılan Taktaş, kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi olayın cinayet olduğunu açıkladı.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na alındı.

Amerika'da ölü bulunan fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak | Video

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

DAYAK YÜZÜNDEN DALAĞINI KAYBETTİ

Taktaş'ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu söylemişti. A.C.F.'nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı.

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