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ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
13:11
ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…
Fenomen Yağmur Taktaş, katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazandı. Bir süredir yaşadığı ABD'de fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Taktaş kurtarılamadı. Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında soruşturma başlatıldı. Taktaş Ailesi'nin "Mezarı açılsın" talebi üzerine bugün yeni bir gelişme yaşandı.