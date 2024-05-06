ABD’de ölen fenomen Yağmur Taktaş hakkında çarpıcı gelişme: Cenaze şu anda…

Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.