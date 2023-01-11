ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!

Denizlerde en güçlü ülkeler hangileri? Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet