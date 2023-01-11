ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması içinde en önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaşıyor. Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanıyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler...