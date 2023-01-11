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Haberler Yaşam ABD'li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası
Giriş Tarihi: 11.01.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 19:12

ABD'li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması içinde en önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaşıyor. Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanıyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler...

ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!

Denizlerde en güçlü ülkeler hangileri? Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

19. Brezilya 6

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ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

18. Avustralya 6

ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

17. İtalya 6

ABD’li site globalfirepower duyurdu! Denizaltının hakimi ülkelere Türkiye damgası

16. Mısır 6

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