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Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Açık arttırmada uygun fiyata aldığı bir evin tadilatı için kolları sıvayan adam şoke eden bir sürprizle karşılaştı. Evin garajını açtığında gördükleri karşısında gözlerine inanamadı! Garaj kapısını açtığında sadece kelepir bir ev değil, aslında dev bir servet satın aldığını anladı. İşte manşetlere konu olan ilginç olayın hikayesi ve fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 19:24
Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Genç bir adam ev sahibi olmak için bir açık artırma organizasyonuna katıldı. Uygun fiyat olduğunu düşündüğü bir evi satın alarak tadilat için işe koyuldu. İlk önce garajın kapıları açan büyük bir sürprizle karşılaştı.

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Üstelik çok da eski görünmüyordu...

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