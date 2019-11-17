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Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Açık artırmayla satın aldığı evin garajından servet çıktı!

Açık arttırmada uygun fiyata aldığı bir evin tadilatı için kolları sıvayan adam şoke eden bir sürprizle karşılaştı. Evin garajını açtığında gördükleri karşısında gözlerine inanamadı! Garaj kapısını açtığında sadece kelepir bir ev değil, aslında dev bir servet satın aldığını anladı. İşte manşetlere konu olan ilginç olayın hikayesi ve fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 19:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





