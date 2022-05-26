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Giriş Tarihi: 26.05.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:07

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mayıs ayında süresi dolan cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı. Böylelikle Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne sorusu yanıt buldu. İşte süreçteki son bilgiler…

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeler binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınını ilgilendiren cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıldan itibaren 2 aylık periyotlarla uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği tarih belli oldu. Yaklaşan tarih dolasıyla sorgulamalar bu yönde arttı. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZNİ ŞARTLARI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

AÇIK CEZAEVİ İZNİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevi izinleri 13. defa uzatıldı. 31 Mayıs 2022'de bitecek olan izinler, bir yıl süreyle uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZNİNDEN DÖNMEYENE NE OLUYOR?

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?
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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?
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