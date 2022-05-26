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Giriş Tarihi: 26.05.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:07

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mayıs ayında süresi dolan cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı. Böylelikle Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum ne sorusu yanıt buldu. İşte süreçteki son bilgiler…