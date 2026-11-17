Ancak son yıllarda bu tasarımın bazı dezavantajları yeniden gündeme gelmeye başladı. Yemek kokularının salona yayılması, bulaşıkların ve mutfak dağınıklığının sürekli göz önünde bulunması, gürültünün yaşam alanına taşınması gibi nedenler tasarım tercihlerinin değişmesinde etkili oluyor.

2027 mutfak trendlerinde ise tamamen açık alanlar yerine farklı bölümlere ayrılmış tasarımlar dikkat çekiyor. Mutfak ve salon arasındaki bağlantı korunurken iki alanın birbirinden belirgin şekilde ayrılması amaçlanıyor.