Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 10:29
Açık mutfaklar tarihe karışıyor! 2027'nin yeni ev trendi belli oldu
Uzun yıllardır ev dekorasyonunun en popüler tercihlerinden biri olan açık mutfaklar, yerini farklı bir tasarım anlayışına bırakmaya hazırlanıyor. Salonla mutfağı birleştiren geniş ve kesintisiz alanların yerine daha düzenli, işlevsel ve birbirinden ayrılmış yaşam alanları öne çıkıyor. 2027 dekorasyon trendlerinde dikkat çeken bu değişim, evlerin alışılmış görünümünü de değiştirecek.