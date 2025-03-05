Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için gerekli olan tüm bilgilere ve giriş belgesine MEB'in internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Peki, Açık Lise sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, AÖL 2.dönem sınav takvimi!