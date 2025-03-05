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Haberler Yaşam Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:32

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini yayınladı. 81 il ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacak sınavda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Sınavlar Mart ayında üç oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için gerekli olan tüm bilgilere ve giriş belgesine MEB'in internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Peki, Açık Lise sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, AÖL 2.dönem sınav takvimi!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB tarafından düzenlenen açık lise sınavlarının 2. dönem tarihleri şöyle:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ!

2. dönem açık lise sınav sonuçları da 21 Nisan 2025'te ilan edilecek.

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan =(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılıyor.

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?