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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
10:32
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini yayınladı. 81 il ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacak sınavda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Sınavlar Mart ayında üç oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? Açık Lise Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, detaylar...