Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapılacağı müjdesini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi. Alımda mesleklere göre dağılım, başvuru tarihleri ve şartları gibi detayların ilan edilmesi bekleniyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı belli mi?