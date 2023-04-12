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Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:07

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapılacağı müjdesini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi. Alımda mesleklere göre dağılım, başvuru tarihleri ve şartları gibi detayların ilan edilmesi bekleniyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı belli mi?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

Adalet Bakanlığı personel alımı için nefesler tutuldu! Kamuda istihdam sağlamak isteyen adaylar 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı bekliyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı gündeme geliyor. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONELALACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz.

Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve ilanı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER, KADRO DAĞILIMI NASIL?

Yapılan açıklamaya göre;

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376

İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacak.

Hangi kuruma kaç kişinin atanacağı dışında herhangi bir detay henüz belli olamadı. Alımdaki mesleki dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları Bakanlık tarafından ilan edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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