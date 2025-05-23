Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Adalet" (The Equalizer), 2014 yılında vizyona giren, aksiyon ve gerilim türlerini başarıyla harmanlayan etkileyici yapım bu akşam ekranlara gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce "Training Day" ve "Shooter" gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Antoine Fuqua otururken, senaryo ise Richard Lindheim ve Richard Wenk imzası taşıyor. Peki, Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...