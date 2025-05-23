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Haberler Yaşam Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 13:18

Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

2014 yılında sinemaseverlerle buluşan Adalet, aksiyon ve gerilim türünü seven izleyiciler için sürükleyici bir hikaye sunuyor. Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, eski bir gizli ajan olan Robert McCall'ın adalet arayışını konu alıyor. Peki, Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Adalet" (The Equalizer), 2014 yılında vizyona giren, aksiyon ve gerilim türlerini başarıyla harmanlayan etkileyici yapım bu akşam ekranlara gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce "Training Day" ve "Shooter" gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Antoine Fuqua otururken, senaryo ise Richard Lindheim ve Richard Wenk imzası taşıyor. Peki, Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ADALET FİLMİNİN KONUSU NE?
McCall gizemli geçmişini geride bırakıp, sakin ve sessiz bir yaşama doğru yelken açar. Fakat acımasız Rus mafyasının kontrolü altındaki Teri isimli genç kızla tanıştığında onun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamaz. Kendi kendisini emekli etmiş olan McCall, içindeki adalet duygusunun peşinden giderek Teri'ye yardım edecektir. Çünkü adaletin temsili olarak güçsüzün yanındadır...

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Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ADALET FİLMİNİN OYUNCULARI

Denzel Washington – Robert McCall

Marton Csokas – Teddy Rensen / Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz – Alina / "Teri"

Melissa Leo – Susan Plummer

Bill Pullman – Brian Plummer

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Denzel Washington – Robert McCall

Marton Csokas – Teddy Rensen / Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz – Alina / "Teri"

Melissa Leo – Susan Plummer

Bill Pullman – Brian Plummer

Adalet Equalizer filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!