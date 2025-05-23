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Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
13:18
Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
2014 yılında sinemaseverlerle buluşan Adalet, aksiyon ve gerilim türünü seven izleyiciler için sürükleyici bir hikaye sunuyor. Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, eski bir gizli ajan olan Robert McCall'ın adalet arayışını konu alıyor. Peki, Adalet (Equalizer) filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?