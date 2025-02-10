Haberler
Yaşam
Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
21:20
Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, medikal ürünler satan iş yerine çift tabancayla gelen 20 yaşındaki Talat A., iş yerinde olan Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kayınpeder ile iki damadı ağır yaralanarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, Gözaltına alınan Talat A.'nın işlemleri devam ediyor.