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Haberler Yaşam Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:20

Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, medikal ürünler satan iş yerine çift tabancayla gelen 20 yaşındaki Talat A., iş yerinde olan Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kayınpeder ile iki damadı ağır yaralanarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybederken, Gözaltına alınan Talat A.'nın işlemleri devam ediyor.

Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN
Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi.

Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

İş yerine çift tabancayla geldiği iddia edilen Talat A., içerideki Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhar Söylemezler'e kurşun yağdırdı.

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Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan kayınpeder Kalaycık ile iki damadı, ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı, silahlı saldırgan ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kayınpeder ve iki damadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana’da 20 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Medikal ürün satan iş yerindeki 3 kişiye kurşun yağdırdı!

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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