Adana’da attan düşen jokeyden güzel haber!

İhtiyaçlarını kendisinin karşılayacak seviyeye gelmiş olmanın mutluluğu yaşadığını dile getiren Erkuş, Adana'da özel bir fizik tedavi merkezinde tedavisini sürdürüyor. Daha önce de attan düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını söyleyen Erkuş, "İlk defa böyle ağır bir kaza yaşadım. O güne ve kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. Jokey arkadaşlarıma daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli ve yarışa konsantre bir şekilde parkura gelmeleri gerekiyor. Benim günlerce bilincim kapalıydı. Kendime geldiğimde şaşırdım. 'Benim başıma gelmemiştir, rüya gibiydi' dedim. Tamamen iyileşmemin ardından mesleğime dönebileceğim söylenebiliyor ama ben artık jokeylik yapmayacağım. Her şeyin başı sağlık. Nişanlıma teşekkür ediyorum. Benden hiç vazgeçmemiş. Beni sevenlere de teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağım" dedi.