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Haberler Yaşam Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 21:00

Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!

Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, otomobilini kenara çekti. Çevrede bir süre dolaşan şahıs dere yatağı içerisinde insan iskeletleri fark edince durumu ekiplere bildirdi. Kemikler olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uzun süredir bölgede bulunduğu öğrenildi.

İHA
Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!

Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracı arıza yapan bir kişi güvenlik şeridine otomobilini park etti.

Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!

Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden olay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.

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Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!

Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!

UZUN SÜREDİR BÖLGEDEYMİŞ

İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!
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