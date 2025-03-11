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Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
21:00
Adana’da dere kenarında bulunan insan kemikleri ekipleri alarma geçirdi!
Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, otomobilini kenara çekti. Çevrede bir süre dolaşan şahıs dere yatağı içerisinde insan iskeletleri fark edince durumu ekiplere bildirdi. Kemikler olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uzun süredir bölgede bulunduğu öğrenildi.