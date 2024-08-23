Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
11:51
Adana'da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!
Adana'da tartıştığı 35 yaşındaki eniştesi Cafer Gültekin'i, tabancayla öldüren 38 yaşındaki Volkan Özdemir tutuklandı. Özdemir'in ifadesi şoke etti. Katil kayınbiraderin, "Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' dedi. Sinirden gözlerim karardı, amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.