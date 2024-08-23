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Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:51

Adana'da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

Adana'da tartıştığı 35 yaşındaki eniştesi Cafer Gültekin'i, tabancayla öldüren 38 yaşındaki Volkan Özdemir tutuklandı. Özdemir'in ifadesi şoke etti. Katil kayınbiraderin, "Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' dedi. Sinirden gözlerim karardı, amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MURAT KARAMAN
Adana’da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

19 Ağustos gecesi Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde olay meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin'in 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı.

Adana’da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

Babaevine dönen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darp etti.

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Adana’da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü.

Adana’da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU!

Durumu öğrenen S.G.'nin fabrika işçisi ağabeyi 38 yaşındaki Volkan Özdemir, eniştesi Cafer Gültekin'i konuşmak için aradı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında tartışma çıktı.

Adana’da eniştesini başından vurarak öldürmüştü: Katil kayınbiraderin ifadesi şoke etti!

Adliyeye sevk edilen Özdemir tutuklandı.

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