Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video
Adana'da kız kardeşine kötü davrandığı için eniştesini konuşmaya çağırdığı yerde öldüren şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüpheli ifadesinde,” Küfür etmeye başlayınca, sinirden gözüm karardı. Öldürmek istememiştim, pişmanım” dediği öne sürüldü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı.
"SİNİRDEN GÖZÜM DÖNDÜ, ÇOK PİŞMANIM"
Şüpheli Volkan Özdemir emniyetteki sorgusunda," Kız kardeşime kötü davrandığını duydum, aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkartmamasını söylediğimde, seni ilgilendirme o benim eşim sen ne karışıyorsun diyerek küfür etmeye başladı. Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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