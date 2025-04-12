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Adana'da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
12:39
Adana'da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!
Kan donduran olay Adana'da yaşandı. 470 bin lirayı borç verip alamadığı avukat olan eski sevgilisinin akrabaları tarafından öldüresiye darp edildiğini ileri süren şahıs, sürekli tehdit edildiğini iddia etti. Şahsın darp ve tehdit edilme anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.