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Haberler Yaşam Adana'da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:39

Adana'da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

Kan donduran olay Adana'da yaşandı. 470 bin lirayı borç verip alamadığı avukat olan eski sevgilisinin akrabaları tarafından öldüresiye darp edildiğini ileri süren şahıs, sürekli tehdit edildiğini iddia etti. Şahsın darp ve tehdit edilme anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Adana’da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

İddiaya göre, Seçkin Kahya (45), avukat S.D. (27) ile bir süre sevgili oldu. Bu süre içinde S.D., ailesine vermek üzere Kahya'dan parça parça halinde 470 bin lira aldı. Kahya ise para karşılığında senet yaptı.

Adana’da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

HEM PARASINI ALAMADI HEM DAYAK YEDİ!

Bir süre sonra sevgilisinden ayrılan Kahya, parayı isteyip alamayınca icraya başvurdu. Evine icra gelen Avukat S.D.'nin yakınları Kahya'ya saldırıp darp etti. Hastanelik olan Kahya, tedavi oldu. Ancak olaylar bununla da kalmadı.

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Adana’da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Kahya ile evleri yan yana olan avukatın ailesi, bu kez de tehdit etmeye başladı. İddialarla ilgili konuşan Kahya, hem darp edildiği hem de tehdit edildiği anların yer aldığı görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığını belirterek paylaştı.

Adana’da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

Yediği dayak yüzünden beyin kanaması riski geçirdiğini belirten Seçkin Kahya, "Evimi boşalttım, ailemle şu anda dışarıda başka yerlerde kalıyoruz.

Adana’da eski sevgili dehşeti! 470 bin TL borcunu alamadı üstüne dayak yedi!

"AİLEMİ TEHDİT EDİYOR"

Bunların hepsinin azmettiricisi avukattır. Sayısız dilekçe verdik, tehdit mesajlarını delil olarak sunduk ancak maalesef halen bu kişiler dışarıda geziyor. Ailemi tehdit ediyor" dedi.