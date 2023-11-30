Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Eşiyle birlikte evde çay içtiği sırada büyük bir gürültüyle sarsılan Öztep, hemen dışarı çıktı ve gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kamyonetin balkonuna çarptığını ve balkon demirlerinin söküldüğünü fark etti.

Çarpan sürücü ile anlaşan Öztep, şikayetçi olmazken kamyonetin balkona çarpma anı ise saniye saniye görüntülendi.



