Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:35

Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Adana'da ilginç bir olay yaşandı. Kamyonet, evin balkonuna çarptı. Ev sahibi, "Deprem oldu sandık. Baktık ki kamyonet çarpmış" diye konuştu…

Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Altun idaresindeki 01 ARN 562 plakalı kamyonet, sokaktan geçtiği sırada Kadir Öztep'in evinin balkonuna çarptı.

Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Eşiyle birlikte evde çay içtiği sırada büyük bir gürültüyle sarsılan Öztep, hemen dışarı çıktı ve gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kamyonetin balkonuna çarptığını ve balkon demirlerinin söküldüğünü fark etti.
Çarpan sürücü ile anlaşan Öztep, şikayetçi olmazken kamyonetin balkona çarpma anı ise saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Kadir Öztep, "Eşimle birlikte sobanın karşısında çay içiyorduk. Eşim tam dedi ki 'Kadir deprem olsa bu soba devrilir' onu demesinin ardından büyük bir gürültü koptu.

Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Eşim hemen diğer odaya koştu bende deprem oldu sandım. Aşağı bir indim ki kamyonet balkona çarpmış.

Adana’da inanılmaz olay: Ev sahibi deprem oldu sandı!

Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Sürücü ile anlaştık, şikayetçi olmadık" diye konuştu.

SON DAKİKA