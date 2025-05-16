Adana’da iş insanına sevgili tuzağı: Genç kadın arkadaşlarıyla planladı! Önce dövdüler sonra...

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Mutlu U., Muhammet K., İ.Ç. ile saklanmalarına yardım eden Mahmut E. (19) ve Yusuf B.'yi (28) gözaltına aldı. Evdeki aramada, olayda kullandıkları tabanca, M.T.'nin güneş gözlükleri, kimlik ve banka kartları ele geçirildi. M.T.'yi olay yerine çağıran D.A. ise bulunamadı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu U., Muhammet K. ile İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Mahmut E. ile Yusuf B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin, D.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.