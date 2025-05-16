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Adana'da iş insanına sevgili tuzağı: Genç kadın arkadaşlarıyla planladı! Önce dövdüler sonra...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
10:22
Adana'da iş insanına sevgili tuzağı: Genç kadın arkadaşlarıyla planladı! Önce dövdüler sonra...
Adana'da D.A. (25) isimli kadın, cep telefonuyla aradığı iş insanı sevgilisi M.T.'yi (50), "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" diyerek yanına çağırdı. Genç kadının 3 arkadaşı, apartmana gelen M.T.'yi darbedip, 613 bin 500 lirasını gasbettikten sonra kaçtı. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanırken, D.A. ise aranıyor.