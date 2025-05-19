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Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
23:14
Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!
Adana'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde buluştuğu 23 yaşındaki Şevval Çiftçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüce, bıçakla sevgilisini katletti. Katil zanlısı daha sonra 6 sayfalık mektup bırakarak 12. kattan aşağı atlayarak canına kıydı. Öte yandan olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı.