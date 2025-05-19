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Haberler Yaşam Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 23:14

Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

Adana'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde buluştuğu 23 yaşındaki Şevval Çiftçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüce, bıçakla sevgilisini katletti. Katil zanlısı daha sonra 6 sayfalık mektup bırakarak 12. kattan aşağı atlayarak canına kıydı. Öte yandan olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İHA
Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti.

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Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

6 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana’da kan donduran olay: Kız arkadaşını katledip, 12. kattan atladı!

Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.