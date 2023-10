Kanlı olay Ziyapaşa'da yaşandı. Ahmet Can G. (29), sevgilisi Nesrin S.'nin (28) yaşadığı apart dairesinin kapısına dayandı. Kullandığı uyuşturucu madde etkisinde olan Ahmet Can G., bir süre sonra sevgilisi Nesrin S.'yi boğmaya çalıştı. Apart dairesindeki yan odada kalan Sadettin Tangüner (58) ise sesler üzerine kapının önüne çıktı.