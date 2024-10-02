Adana’da kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

'LİNÇ ETTİLER'

Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi. Eşim'in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay'ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay'ı, çağırılan polis ekibine teslim etti. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.