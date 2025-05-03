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Adana'da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı "Beni darbediyor kurtarın!"
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:28
Adana'da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı "Beni darbediyor kurtarın!"
Adana'nın Çukurova ilçesinde, sevgililer arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pastacı Mehmet Ayaz'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sevgilisi N.C. (17), kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında yaşandı.