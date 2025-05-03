Adana'da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı "Beni darbediyor kurtarın!"

"TARTIŞMA ÇIKINCA BENİ BIÇAKLADI AYILDIĞIMDA..."



Hastanede tedavi gören N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Mehmet'le ayrılmak istediğimi söyledim. Tartışma çıktı, beni bıçakladı. Ayıldığımda onu da bıçaklanmış halde gördüm" dedi. Tedavisi tamamlanan N.C., taburcu edildikten sonra savcılığa sevk edildi. İfadesinde suçsuz olduğunu savunan N.C., mevcut deliller ışığında "kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

