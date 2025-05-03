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Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:28

Adana'da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı "Beni darbediyor kurtarın!"

Adana'nın Çukurova ilçesinde, sevgililer arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Pastacı Mehmet Ayaz'ı (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sevgilisi N.C. (17), kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında yaşandı.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı Beni darbediyor kurtarın!

20 Nisan 2025 gecesi, saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C., bir süre gezdikten sonra Kabasakal Mezarlığı yakınında otomobili park ederek sohbet etmeye başladı.

Adana’da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı Beni darbediyor kurtarın!

"MEHMET BENİ DARBEDİYOR"

İddiaya göre, N.C.'nin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor" mesajını gönderdi.

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Adana’da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı Beni darbediyor kurtarın!

OLAY YERİNE GELEN ARKADAŞLARI ŞOK YAŞADI!

Olay yerine gelen arkadaşları, Mehmet Ayaz ile N.C.'yi göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı N.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan bıçak, Ayaz'ın yattığı yere yakın bir noktada ele geçirildi.

Adana’da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı Beni darbediyor kurtarın!

"TARTIŞMA ÇIKINCA BENİ BIÇAKLADI AYILDIĞIMDA..."

Hastanede tedavi gören N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Mehmet'le ayrılmak istediğimi söyledim. Tartışma çıktı, beni bıçakladı. Ayıldığımda onu da bıçaklanmış halde gördüm" dedi. Tedavisi tamamlanan N.C., taburcu edildikten sonra savcılığa sevk edildi. İfadesinde suçsuz olduğunu savunan N.C., mevcut deliller ışığında "kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Adana’da sevgili kavgası kanlı bitti! Attığı mesajı görenler şaştı kaldı Beni darbediyor kurtarın!

Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda olay yerinde bulunan deliller incelemeye alındı. Mehmet Ayaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporu, cinayetin aydınlatılmasında kilit rol oynayacak. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.