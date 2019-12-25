Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

Şiddetli yağışların etkisinde kalan Adana'dan son dakika haberi geldi. Çukurova'nın kalbi adeta azgın sulara teslim oldu. Son olarak İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü."