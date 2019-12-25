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  • Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

Şiddetli yağışların etkisinde kalan 'dan son dakika haberi geldi. Çukurova'nın kalbi adeta azgın sulara teslim oldu. Son olarak İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.Kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü."

DHA Yaşam
AA Yaşam
İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:12
Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

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Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

YOL ÇÖKTÜ

'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Valiliği, kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kırsal ilçelerden Feke'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

Adana'da şiddetli yağışlardan dolayı yol çöktü! Valilikten açıklama: Son yılların en yüksek...

Öte yandan Valiliği'nden açıklama geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü." dedi.

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