Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

Hava sıcaklığının gündüz 1 derece gece ise eksi 9 derece olduğu görülürken, yarın gündüz eksi 4, gece ise eksi 15'e kadar düşeceği öğrenildi. Bu durum en çok çocuklara yaradı onlar aşırı kara rağmen sokağa çıkıp oynadı.