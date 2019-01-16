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'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

'nın Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı, okullar tatil edildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:14
Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

'nın Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı, okullar tatil edildi.

Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

Tufanbeyli ilçesinde dünden beri devam eden kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1.5 metre olurken, köylerde kar kalınlığı 2.5 metreye kadar çıkıyor.

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Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

İlçe merkezinde bile aşırı kar yağışı nedeniyle bütün yollar kapandı. Yol kenarında park edilen araçlar kardan dolayı görünmez hale geldi.

Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

Vatandaşlar yol açma çalışması sırasında iş makinelerinin araçlara zarar vermemesi için araçların üzerindeki karları atarak onları açığa çıkarmaya çalıştı. Bütün yollar kapalı olduğu için kaymakamlık tarafından okullar da tatil edildi.

Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı

Hava sıcaklığının gündüz 1 derece gece ise eksi 9 derece olduğu görülürken, yarın gündüz eksi 4, gece ise eksi 15'e kadar düşeceği öğrenildi. Bu durum en çok çocuklara yaradı onlar aşırı kara rağmen sokağa çıkıp oynadı.

Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı
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Adana'da yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı
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