Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

"Akne, egzama veya rosacea gibi mevcut cilt rahatsızlıkları olanlar için son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanımı alevlenmelere neden olabilir veya tahriş nedeniyle bu sorunları daha da kötüleştirebilir."

Her ne kadar hiçbir kozmetik ürününü son kullanma tarihinden sonra kullanmanız önerilmese de özellikle bu beş üründe özellikle dikkat etmeniz öneriliyor.