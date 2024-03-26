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Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:49
Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…
Merak ederek aldığımız birçok farklı kozmetik ürünü, zaman zaman çekmecelerin arkalarında unutulabiliyor. Ancak daha önce açılmış ve kullanılmış bu ürünler eğer son kullanma tarihini geçirdiyse her ne kadar kullanılabilir gibi görünse de aslında durum bunun tam tersi.