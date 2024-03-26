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Haberler Yaşam Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:49

Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

Merak ederek aldığımız birçok farklı kozmetik ürünü, zaman zaman çekmecelerin arkalarında unutulabiliyor. Ancak daha önce açılmış ve kullanılmış bu ürünler eğer son kullanma tarihini geçirdiyse her ne kadar kullanılabilir gibi görünse de aslında durum bunun tam tersi.

Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

Ancak yıllar içinde edindiğimiz bu kötü alışkanlık, azımsanacak bir şey değil çünkü bir güzellik uzmanı, son kullanma tarihi geçmiş güzellik ürünlerinin kullanılması konusunda bir uyarıyor. Güzellik uzmanı Hayley Walker, raf ömrü dolmuş bu tür ürünleri kullanmanın risklerini açıkladı.

Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

Ayrıca potansiyel tehlikeler nedeniyle son kullanma tarihi geçtikten sonra asla kullanmayacağı beş kozmetik ürünü de paylaştı.

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Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

"Ürünleri önerilen son kullanma tarihleri ötesinde kullanmak, farklı ürünlere ve bunların vücuttaki kullanımlarına göre değişen birçok riski beraberinde getirir" diye açıkladı.

Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

Hayley şunları ekledi: "Güzellik ürünleri ömrünü tamamladıkça bakteriyel kontaminasyona daha yatkın hale geliyor, potansiyel cilt tahrişleri ve enfeksiyonlara yol açarak genel cilt sağlığını tehlikeye atıyor."

Adeta zehir saçıyor! Bu kozmetik ürünleri kullanırken bir kez daha düşünün…

"Akne, egzama veya rosacea gibi mevcut cilt rahatsızlıkları olanlar için son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanımı alevlenmelere neden olabilir veya tahriş nedeniyle bu sorunları daha da kötüleştirebilir."

Her ne kadar hiçbir kozmetik ürününü son kullanma tarihinden sonra kullanmanız önerilmese de özellikle bu beş üründe özellikle dikkat etmeniz öneriliyor.

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