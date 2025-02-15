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Haberler Yaşam Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: “Alamadım köpeklerin ellerinden…”
Giriş Tarihi: 15.02.2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:00

Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: “Alamadım köpeklerin ellerinden…”

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuzeniyle oyun oynayan 4.5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a 5 başıboş sokak köpeği saldırdı. Küçük çocuk annesinin ve çevredekilerin yardımıyla köpeklerin pençesinden zorla kurtarılırken, talihsiz yavru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan çocuğun acılı annesi dehşet dolu o anları anlattı. "Alamadım köpeklerin ellerinden…"

İHA
Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: Alamadım köpeklerin ellerinden…

Olay, öğle saatlerinden sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeniyle oyun oynayan 4,5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a 5 sokak köpeği saldırdı. Küçük çocuk, ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından köpeklerin pençesinden zorlukla kurtarıldı. Küçük çocuk, annesi Dilara ve babası Onur Yasılak tarafından özel araçla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: Alamadım köpeklerin ellerinden…

DERİN YARALAR OLUŞTU

Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar alarak ağır yaralanan oluşan küçük Osman Can'ın tedavisine devam ediliyor. Küçük çocuğun durumu hakkında bilgi veren doktorlar, ciddi bir plastik cerrahi ihtiyacı olduğunu ve kuduz riskine karşı da tedavi yapıldığını söyledi.

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Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: Alamadım köpeklerin ellerinden…

"KÖPEKLER KAFA DERİSİNİ PARÇALAMIŞ"

Küçük Osman Can'ın durumu hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik, "Hastamız başıboş hayvanlar tarafından saldırıya uğramış şekilde bize geldi. Çekilen tomografilerinde ve yapılan muayenesinde şuur durumu iyi görünüyor. Çocuğumuzun şuuru açık ancak kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin defektleri mevcut. Bunun için hastanemizin plastik cerrahi uzmanı ile beraber yoğun bakımınıza takip altına aldık.

Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: Alamadım köpeklerin ellerinden…

Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra defektlerinin tedavisi için yoğunlaşacağız. Öncelikle birkaç gün enfeksiyon tedavisi devam edecek. Sonrasında da plastik cerrahi uzmanı ile beraber vücudundaki defektlerin tedavisi için planlama yapacağız. Şu an için hayati bir risk görünmüyor ancak sıvı ve destek tedavisi yapılarak olabilecek hayati riskleri daha da düşürmek için uğraşacağız. Köpekler kafa derisini parçalamış, vücudunun kalça kısmında, bacak kısmında ve kollarında yine derin defektleri mevcut" dedi.

Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: Alamadım köpeklerin ellerinden…

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Xudu Xudiyev ise küçük çocuğun enfeksiyon tedavilerinin ardından doku onarım tedavisi uygulayacaklarını belirterek, "İlk muayenemizde hastamızın kafatasının arka bölümünde, alın bölgesinde, kalça bölgesinde, bacak, sırt ve ön gövde bölgesinde doku defektleri mevcuttu. Bunlardan en büyüğü kafatasının arka tarafında olan scalpin geniş defektiydi. Bu defektler dikişle onarılmayacak derecede. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastaya uygun tedavilere başlandı. Şu an durumu yakından takip ediliyor. Kuduz riskine karşı da gerekli önlemleri aldık. Hastamızın tedavisi iyiye giderse sonrasında doku onarım aşamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.


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