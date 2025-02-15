Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: “Alamadım köpeklerin ellerinden…”

Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra defektlerinin tedavisi için yoğunlaşacağız. Öncelikle birkaç gün enfeksiyon tedavisi devam edecek. Sonrasında da plastik cerrahi uzmanı ile beraber vücudundaki defektlerin tedavisi için planlama yapacağız. Şu an için hayati bir risk görünmüyor ancak sıvı ve destek tedavisi yapılarak olabilecek hayati riskleri daha da düşürmek için uğraşacağız. Köpekler kafa derisini parçalamış, vücudunun kalça kısmında, bacak kısmında ve kollarında yine derin defektleri mevcut" dedi.