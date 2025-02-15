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Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: “Alamadım köpeklerin ellerinden…”
Giriş Tarihi: 15.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
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Adıyaman’da sokak köpeği dehşeti! 4.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı… Acılı anne gözyaşları ile anlattı: “Alamadım köpeklerin ellerinden…”
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuzeniyle oyun oynayan 4.5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a 5 başıboş sokak köpeği saldırdı. Küçük çocuk annesinin ve çevredekilerin yardımıyla köpeklerin pençesinden zorla kurtarılırken, talihsiz yavru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan çocuğun acılı annesi dehşet dolu o anları anlattı. "Alamadım köpeklerin ellerinden…"