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Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
12:20
Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı detaylar: İsrailli siyasetçilerle bile görüşmüş!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı. Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında bin 938 yıl 5'er aydan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki kimi sanıkların İsrailli bazı siyasetçilerle görüşmeler yaptığı hatta bizzat İsrail'e gidip siyasetçi Yehuda Glick ile görüştüğü bilgisine ulaşıldı! Bazı örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelen Masonlar Derneği üyelerinin İstanbul'da rehberliğini yaptığı ortaya çıktı.