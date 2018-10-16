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'ın villasından eser kalmadı!

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan 'ın Kandilli'de bulunan villası tamamen yıkıldı. Yıkılan villanın son hali havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 13:00
Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 'ın Kandilli'deki villasında yıkım çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarında gelinen son aşama havadan görüntülendi.

Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!

Görüntülerde yıkım çalışmalarını devam ettiği villadan eser kalmadığı görüldü. İş makineleri ile yıkımı gerçekleşen villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor. Bazı çalışanların enkazı kaldırma çalışmaları yaptığı görülüyor.

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Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!
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Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!
Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!
Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!
Adnan Oktar'ın villasından eser kalmadı!
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