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AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:19
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası hazırlandı. AFAD'ın hazırladığı harita, Türkiye'deki fay hatlarının güncel durumunu ve tehlike derecelerini gösteriyor. Söz konusu haritada ayrıca; Türkiye'de deprem riski en düşük iller de yer alıyor. Peki sizce bu şehirler hangileri? İşte AFAD'ın hazırladığı harita ve deprem riski en düşük olan iller…