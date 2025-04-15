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Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:19

AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası hazırlandı. AFAD'ın hazırladığı harita, Türkiye'deki fay hatlarının güncel durumunu ve tehlike derecelerini gösteriyor. Söz konusu haritada ayrıca; Türkiye'de deprem riski en düşük iller de yer alıyor. Peki sizce bu şehirler hangileri? İşte AFAD'ın hazırladığı harita ve deprem riski en düşük olan iller…

AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

Türkiye; üç farklı fay hattına sahip. Bu fay hatları sırasıyla; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olarak geçiyor.

AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'nı yayınladı. Söz konusu harita, Türkiye'deki fay hatlarının durumunu ve tehlike derecelerini ortaya koyuyor.

Bu haritada ayrıca; deprem riski en düşük iller de yer alıyor. Peki bu şehirler hangileri? İşte detaylar...

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AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

İŞTE DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK İLLER

Karaman, Türkiye'de deprem riski en düşük olan illerden biri. Tüm ilçeleri beşinci dereceye sahipken, sadece küçük bir kısmı 4. derece deprem bölgesi olarak nitelendiriliyor.

AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

Kırklareli ise fay hattına uzakta yer alan ve 4. derece riskli bölgede bulunan illerimizden biridir.

AFAD haritayı yayınladı! Deprem riski en düşük iller belli oldu: İşte o şehirler

Nevşehir 4. deprem kuşağında yer aldığından, depreme maruz kalma olasılığı düşüktür. 27 Mayıs 1900'de Nevşehir'de meydana gelen en büyük deprem 4.3 büyüklüğündeydi. 1900 yılından sonra 4 üzerinde bir deprem yaşanmadı.