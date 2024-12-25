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AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:36
AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı için başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. 1000 personel alımı sonuçlarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından açıklama geldi. Peki, AFAD 1000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...