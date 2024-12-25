Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:36

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı için başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. 1000 personel alımı sonuçlarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından açıklama geldi. Peki, AFAD 1000 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte sınav sonuçlarınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden adaylar uygulamalı - sözlü sınav yerini ve tarihlerini mercek altını aldı. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AFAD'dan sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımına yönelik süresi içinde yapılan başvurular adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenmiş, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak kesin olmayan değerlendirme sonuçları belirlenmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ

Uygulama sınavı 10 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavı 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Tablo 3'te o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden "Başvurularım" sekmesi altında görüntüleyebilecek.

Söz konusu işleme ilişkin "Başvuru Durum Görüntüleme Kılavuzu" ekte yer almaktadır.

SON DAKİKA