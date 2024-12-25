AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024 - AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte sınav sonuçlarınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden adaylar uygulamalı - sözlü sınav yerini ve tarihlerini mercek altını aldı. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...