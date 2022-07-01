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Haberler Yaşam AFAD'dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...
Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 21:37

AFAD'dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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