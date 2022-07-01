AFAD’dan 12 ile hava durumu uyarısı: Aman dikkat! Sel, su baskını, dolu yağışı, fırtına...

Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu