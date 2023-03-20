Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Afet bölgesine öncelik verilecek! MEB 2023 atama takvimi ile öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 20.03.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 16:58

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Afet bölgesine öncelik verilecek! MEB 2023 atama takvimi ile öğretmen ataması ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen ataması takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı MEB tarafından duyurulacak. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı henüz belli olmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmen atamasının öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceklerinin bilgisini verdi. Peki, MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte 45 bin Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2023