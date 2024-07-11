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AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
08:14
Son dakika Afyonkarahisar deprem haberi geldi. Afyonkarahisar merkezde meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Afyon'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları