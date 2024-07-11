AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 06:24'de merkez üssü Afyonkarahisar olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Afyon'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...