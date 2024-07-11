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Haberler Yaşam AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:14

AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Afyonkarahisar deprem haberi geldi. Afyonkarahisar merkezde meydana gelen 4 üzeri sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Afyon'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 06:24'de merkez üssü Afyonkarahisar olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Afyon'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA AFYONKARAHİSAR DEPREM

ART ARDA İKİ DEPREM!
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer: Afyonkarahisar(Merkez)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Derinlik:6.99 km

2. DEPREM

Büyüklük:3.5(Ml)
Yer: Afyonkarahisar(Merkez)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:30:42 TSİ
Derinlik:6.99 km

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AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
AFYONKARAHİSAR DEPREM! Üst üste 2 sarsıntı!11 Temmuz Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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