’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

