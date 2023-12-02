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'Ağabeyime selam olsun' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı
Giriş Tarihi: 02.12.2023 21:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
21:50
'Ağabeyime selam olsun' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı. Kasklı şüpheliler, düzenledikleri saldırının videosunu da sosyal medyada yayınladı. Galerinin kurşunlandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ece Ronay detayı ise dikkat çekti...