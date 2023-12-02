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Haberler Yaşam 'Ağabeyime selam olsun' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı
Giriş Tarihi: 02.12.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 21:50

'Ağabeyime selam olsun' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı. Kasklı şüpheliler, düzenledikleri saldırının videosunu da sosyal medyada yayınladı. Galerinin kurşunlandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ece Ronay detayı ise dikkat çekti...

DHA
’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir otomobil galeride meydana geldi.

’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı.

Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

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’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

ECE RONAY, 1 GÜN ÖNCE GALERİDEN BAHSETMİŞ

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti.

’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

’Ağabeyime selam olsun’ dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü.

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