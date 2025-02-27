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Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
19:23
Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Alettin Cura site içerisinde bulunan ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi. Bunun üzerine duvara çıkan Karakaş, budama sırasında dengesini kaybederek 2 metreden beton zemine çakıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Cura tutuklandı.