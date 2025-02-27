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Haberler Yaşam Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:23

Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Alettin Cura site içerisinde bulunan ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi. Bunun üzerine duvara çıkan Karakaş, budama sırasında dengesini kaybederek 2 metreden beton zemine çakıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Cura tutuklandı.

DHA
Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

İddiaya göre, kaptan olduğu öğrenilen Alettin Cura, site içerisinde bulunan bir ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi. Bunun üzerine Karakaş bir duvarın üzerine çıktı.

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Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

Karakaş, budama yaptığı sırada dengesini kaybedip çıktığı 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Cura'yı gözaltına aldı.

Ağaç budamak isterken canından oldu: 1 kişi tutuklandı!

Polisteki işlemlerinin adından Cura, bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

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