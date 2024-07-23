Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

"REHBERİMİZ ONLARI UYARMIŞTI"

Ağrı Dağı'na 18 Temmuz'da beraberindeki çocukları Siirin ve Milan ile Doğubayazı'tan ayrılıp grup halinde çıkmaya başladıklarını ifade eden Karahalil, "7 kişi dağa çıkmıştık, bir arkadaşımız 3 bin 200 rakımda gruptan ayrılıp Doğubayazıt'a döndü. 6 kişi rehber eşliğinde 4 bin 200 rakıma çıktık.