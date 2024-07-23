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Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:25
Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı
Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen Usseb Karahalil o gün yaşadıklarını anlattı. Erzurum'da tedavi altına alınan Karahalil, "Dağda göz gözü görmüyordu, rehberimiz hava şartlarının uygun olmadığını daha ileri gitmenin riskli olduğunu ifade etti. Çocuklarımla geri dönmeye karar verdik. Aşağı yukarı 5 bin rakımdayken onlar (Derya hanım ve Halil bey) ilerlediler" dedi.