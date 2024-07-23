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Haberler Yaşam Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:25

Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen Usseb Karahalil o gün yaşadıklarını anlattı. Erzurum'da tedavi altına alınan Karahalil, "Dağda göz gözü görmüyordu, rehberimiz hava şartlarının uygun olmadığını daha ileri gitmenin riskli olduğunu ifade etti. Çocuklarımla geri dönmeye karar verdik. Aşağı yukarı 5 bin rakımdayken onlar (Derya hanım ve Halil bey) ilerlediler" dedi.

Ayşe Nur ERDOĞDU
Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

Ağrı'da 20 Temmuz Cumartesi günü, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, 5 bin 50 metre rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İki kişi, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboldu.

Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede insansız hava araçları (İHA) kullanarak arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Kaybolan iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı tarafından bulundu.

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Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

Hollanda'dan iki çocuğuyla birlikte Ağrı Dağı'na tırmanmaya gelen ve ayak bileği kırılan akademisyen Usseb Karahalil, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşadığı zorlu anları paylaştı.

Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

51 yaşındaki, üç çocuk babası Karahalil, tırmanış sırasında karşılaştıkları zorlukları ve iki arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü anlattı. Karahalil, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ağrı Dağı’nda 2 arkadaşını kaybetti! Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı

"REHBERİMİZ ONLARI UYARMIŞTI"

Ağrı Dağı'na 18 Temmuz'da beraberindeki çocukları Siirin ve Milan ile Doğubayazı'tan ayrılıp grup halinde çıkmaya başladıklarını ifade eden Karahalil, "7 kişi dağa çıkmıştık, bir arkadaşımız 3 bin 200 rakımda gruptan ayrılıp Doğubayazıt'a döndü. 6 kişi rehber eşliğinde 4 bin 200 rakıma çıktık.

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