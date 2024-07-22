Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ağrı Dağı'nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:14

Ağrı Dağı'nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı Dağı'nda iki dağcı, 4 bin 600 metrede fırtına ve sis nedeniyle yönlerini kaybetti, donarak öldü. İki dağcının son görüntüleri ise yürekleri dağladı. Görüntülerde; görüş mesafesinin neredeyse sıfırın altına düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu, dağcıların donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

İHA
Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı Dağı'nda yaptığı zirve tırmanışında 4 bin 600 metrede fırtına ve sis nedeniyle yollarını kaybeden iki dağcı, donarak hayatını kaybetti. İki dağcıya ait son görüntüler ise aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu. İşte detaylar...

Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

SİS VE FIRTINADAN YÖNLERİNİ KAYBETTİLER

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı; dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

5-6 grup şeklinde yapılan tırmanışta, Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın yönlerini şaşırdıkları ve kayboldukları anlaşıldı.

Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video

Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

AFAD, UMKE ve yerel rehberlerin yaptığı aramalarda donarak hayatını kaybettiği tespit edilen 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın ise -30 derecede olduğu belirtildi.

Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Dağcıların cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, dağcıların sis ve fırtınaya karşı zor şartlarda yaptıkları tırmanışa ait görüntüler aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu.

SON DAKİKA