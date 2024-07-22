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Ağrı Dağı'nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
15:14
Ağrı Dağı'nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı Dağı'nda iki dağcı, 4 bin 600 metrede fırtına ve sis nedeniyle yönlerini kaybetti, donarak öldü. İki dağcının son görüntüleri ise yürekleri dağladı. Görüntülerde; görüş mesafesinin neredeyse sıfırın altına düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu, dağcıların donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.