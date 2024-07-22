Ağrı Dağı’nda iki dağcı donarak öldü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı Dağı'nda yaptığı zirve tırmanışında 4 bin 600 metrede fırtına ve sis nedeniyle yollarını kaybeden iki dağcı, donarak hayatını kaybetti. İki dağcıya ait son görüntüler ise aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu. İşte detaylar...