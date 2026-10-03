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Giriş Tarihi: 03.10.2026 14:58

Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

Sandalye, masa, sehpa ya da gardıropların yüzeyinde zamanla oluşan irili ufaklı çizikler, özellikle eve güneş ışığı vurduğunda tüm şıklığı gölgeler. Çoğu zaman bu hafif yıpranmalar yüzünden mobilyasını değiştirmeyi düşünenlerin imdadına ise marangozların yıllardır sır gibi sakladığı doğal bir hile yetişiyor. Üstelik bunun için pahalı cilalar veya özel ahşap bakım ürünleri satın almanıza hiç gerek yok!

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Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

Ahşap mobilyalar evlerimize sıcaklık katsa da günlük kullanımda en ufak bir çarpma veya sürtmeyle çizilmeye oldukça elverişlidir. Işık vurduğunda kendini belli eden bu hafif çizikler için mobilyayı gözden çıkarmak ya da profesyonel zımpara-cila masrafına girmek çoğu zaman gerekmez.

Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

MUCİZEVİ CEVİZ ETKİSİ!

Marangozların ve restorasyon uzmanlarının sıkça başvurduğu doğal yöntemlerin başında ise ceviz içi geliyor. Cevizin sahip olduğu zengin doğal yağlar ve kahverengi pigmentler, ahşabın dokusuyla mükemmel bir uyum yakalayarak çizilen bölgeyi anında maskeliyor.

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Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

ADIM ADIM CEVİZ İLE MOBİLYA ÇİZİĞİ GİDERME YÖNTEMİ

Uygulamayı evinizde en etkili şekilde yapmak için izlemeniz gereken basit adımlar şunlardır:

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Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!
  1. Bir adet taze cevizi kırıp kabuğundan ayırın ve iç kısmından büyükçe bir parça alın.
  2. Cevizin etli iç kısmını, mobilyadaki çiziğin üzerine hafifçe bastırarak ahşabın damarları yönünde birkaç kez ovun.
  3. Cevizi sürdükten sonra parmağınızın ucuyla bölgeyi nazikçe ovalayın. Teninizin ısısı, cevizin doğal yağının ahşap gözeneklerine daha hızlı nüfuz etmesini sağlar.
  4. Ceviz yağının ahşap tarafından tamamen emilmesi için yaklaşık 5-10 dakika bekleyin.
  5. Yüzeyde kalan ceviz tortularını yumuşak, mikrofüber bir bezle nazikçe silerek parlatın.
Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

CEVİZ İÇİ AHŞAP ÇİZİKLERİNİ NASIL KAPATIYOR?

Ahşap yüzey çizildiğinde aslında üstteki koruyucu vernik ve boya tabakası kalkar; alt kısımdaki açık renkli ahşap dokusu ortaya çıkar. Ceviz sürtüldüğünde yaşanan değişim ise şu şekilde gerçekleşir:

Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

Pigment Eşitlemesi: Cevizin doğal kahverengi tonu, açılan çizik hattının rengini koyulaştırarak ahşabın kendi tonuyla eşitler.

Doğal Yağ Emilimi: Ceviz içinde bulunan zengin bitkisel yağlar, ham ahşap dokusu tarafından hızla emilir. Bu yağ, ahşabı beslerken çiziğin içini doldurur ve ışık kırılmasını engelleyerek çiziğin görünürlüğünü yok eder.

Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

BİLMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI

Bu doğal yöntemi uygularken mobilyanıza zarar vermemek için dikkat edilmesi gereken kritik detaylar:

Derin Yarıklarda Etkisi: Bu yöntem ahşaptaki oyukları doldurmaz; ancak renk farkını tamamen eşitleyerek çiziğin gözle görülmesini engeller.

Renk Uyumu Testi: Ceviz yağı koyu ahşaplarda kusursuz sonuç verir. Çok açık renkli veya lake kaplama mobilyalarda ton farkı oluşabileceği için yöntemi önce mobilyanın görünmeyen küçük bir köşesinde test etmeniz önerilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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