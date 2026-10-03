Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!

Ahşap mobilyalar evlerimize sıcaklık katsa da günlük kullanımda en ufak bir çarpma veya sürtmeyle çizilmeye oldukça elverişlidir. Işık vurduğunda kendini belli eden bu hafif çizikler için mobilyayı gözden çıkarmak ya da profesyonel zımpara-cila masrafına girmek çoğu zaman gerekmez.