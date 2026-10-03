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Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 14:58
Ahşap mobilyadaki çiziklere ceviz sürünce bakın ne oluyor: Marangozların gizli sırrı deşifre oldu!
Sandalye, masa, sehpa ya da gardıropların yüzeyinde zamanla oluşan irili ufaklı çizikler, özellikle eve güneş ışığı vurduğunda tüm şıklığı gölgeler. Çoğu zaman bu hafif yıpranmalar yüzünden mobilyasını değiştirmeyi düşünenlerin imdadına ise marangozların yıllardır sır gibi sakladığı doğal bir hile yetişiyor. Üstelik bunun için pahalı cilalar veya özel ahşap bakım ürünleri satın almanıza hiç gerek yok!