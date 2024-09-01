Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

5 kez nikah masasına oturan Ahu Tuğba, ilk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yaptı. Tuğba'nın 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu var.