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Giriş Tarihi: 01.09.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 20:49

Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu 69 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir astımla mücadele eden ve son olarak nisan ayında geçirdiği feci trafik kazasının ardından zor durumlar geçiren Yeşilçam'ın efsane ismi Miami'deki evinde ölü bulundu. Peki, Ahu Tuğba öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzdü. Bir dönem Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba Miami'deki evinde ölü bulundu. Acı haberi Nuri Alço duyurdu. Peki, Ahu Tuğba öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...

Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

AHU TUĞBA VEFAT ETTİ!

Uzun süredir Miami'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Tuğba'nın vefat haberini yakın dostu Nuri Alço, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik."

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Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

NİSAN AYINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ!

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

"Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" diyen Ahu Tuğba, haziran ayında bir kez daha hastaneye kaldırılmış, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti...

Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

AHU TUĞBA KİMDİR?

Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba, ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı. 80'li yıllarda Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Ahu Tuğba  öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?

5 kez nikah masasına oturan Ahu Tuğba, ilk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yaptı. Tuğba'nın 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu var.

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