Giriş Tarihi: 01.09.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
20:49
Ahu Tuğba öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Usta oyuncu 69 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen acı haber sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir astımla mücadele eden ve son olarak nisan ayında geçirdiği feci trafik kazasının ardından zor durumlar geçiren Yeşilçam'ın efsane ismi Miami'deki evinde ölü bulundu. Peki, Ahu Tuğba öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşında, nereli?