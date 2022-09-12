Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 12.09.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 12:11

Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Çanakkale'nin gelibolu ilçesinde 'aidat' meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un ofisini basan kişiler, Koç 'u darbetti. Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Çanakkale'de dehşet. Aidat borcu nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.

Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'aidat' meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürülen apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un (65) darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ofis basan şüphelilerin yumruklayıp, tekmelediği Koç'un yerde yattığı görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Gelibolu'da bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç, 24 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, aidat borcunu istemek için alüminyum doğrama işi ile uğraşan T.B.'nin iş yerine gitti.

Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Ahmet Koç, burada T.B., iş yeri çalışanı Oğuzhan Yacı (34) ve ziyarete gelen kardeşi Serhat Yacı (31) ile tartıştı.

Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...

Tartışmanın ardından Koç, yeniden ofisine döndü. Bir süre sonra T.B., 2 kardeş ile birlikte Koç'un ofisine gitti.

SON DAKİKA