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Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 12.09.2022 12:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
12:11
Aidat kavgası kanlı bitti: Apartman yönetici yardımcısı öldürüldü! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı...
Çanakkale'nin gelibolu ilçesinde 'aidat' meselesi nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Apartman yönetici yardımcısı Ahmet Koç'un ofisini basan kişiler, Koç 'u darbetti. Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.