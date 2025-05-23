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İzmir'de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok'ta paylaştılar!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
07:08
İzmir'de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok'ta paylaştılar!
İzmir'de, satın alma bahanesiyle villaya çöken ve balya balya paraları TikTok'ta paylaşan perdecinin, 2013'te 61 yaşındaki Fusün Enserçakan'a verdiği borca karşılık aldığı 5 bin liralık senette oynama yapılarak 300 bin liraya yükselttiği faiziyle birlikte 1 milyona ulaştığı ortaya çıktı. Enserçakan'ın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, perdeci Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.