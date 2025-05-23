İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

İddiaya göre, 5 bin liralık borç senedindeki tutar 300 bin liraya yükseltilerek icra takibi başlatıldı. 300 bin liralık tutar faiziyle birlikte bugüne kadar 1 milyon liraya yükseldi. Enserçakan'ın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.