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Haberler Yaşam İzmir'de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok'ta paylaştılar!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 07:08

İzmir'de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok'ta paylaştılar!

İzmir'de, satın alma bahanesiyle villaya çöken ve balya balya paraları TikTok'ta paylaşan perdecinin, 2013'te 61 yaşındaki Fusün Enserçakan'a verdiği borca karşılık aldığı 5 bin liralık senette oynama yapılarak 300 bin liraya yükselttiği faiziyle birlikte 1 milyona ulaştığı ortaya çıktı. Enserçakan'ın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, perdeci Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

İzmir'de yaşayan Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşlerin dolandırıcılık yoluyla insanları mağdur ettikleri ortaya çıktı.Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları tiktoktan yayınlayan kardeşlerin tefecilik de yaptığı öğrenildi

İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal (54) Menemen'de bulunan villasını satmak için 3 yıl önce tanıştığı Hasan Yıldırım'ın kardeşi Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında anlaşmıştı.

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İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

İddiaya göre, villanın satışı için Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı geri veren Cengiz Ünal'a taksi ve para verilmedi. Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkarılan banknotların videosu paylaşılmış, Ünal dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu.

İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

BAŞKA BİR MAĞDUR DAHA ÇIKTI

Yıldırım ailesinin mağdur ettiği başka biri daha ortaya çıktı. 61 yaşındaki Füsun Enserçakan, Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndükten sonra iş bulamayınca tanıdığı Hasan Yıldırım'dan 5 bin lira borç istedi. Enserçakan borç karşılığı önüne getirilen senede imza attı.

İzmir’de şok olay: Aile boyu suç çetesi! Önce dolandırdılar sonra paraları TikTok’ta paylaştılar!

İddiaya göre, 5 bin liralık borç senedindeki tutar 300 bin liraya yükseltilerek icra takibi başlatıldı. 300 bin liralık tutar faiziyle birlikte bugüne kadar 1 milyon liraya yükseldi. Enserçakan'ın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.