Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:49
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?
Aile destek ödemesi her ay hak sahiplerine düzenli olarak ödeniyor. 12 aylık olarak planlanan Aile Destek Ödemesi Temmuz ayında son ödemesini yapmıştı. Bu noktada yardım ödeneğinden faydalanan vatandaşlar Ağustos ayı ödemelerinin uzatıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında aile destek ödemesi hakkında son durumu açıkladı. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?