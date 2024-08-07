Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:49

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

Aile destek ödemesi her ay hak sahiplerine düzenli olarak ödeniyor. 12 aylık olarak planlanan Aile Destek Ödemesi Temmuz ayında son ödemesini yapmıştı. Bu noktada yardım ödeneğinden faydalanan vatandaşlar Ağustos ayı ödemelerinin uzatıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında aile destek ödemesi hakkında son durumu açıkladı. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

850-1250 TL aralığında değişen aile destek ödemelerine dair uzatıldı mı, ne kadar ödenecek soruları gündemde. Temmuz ayında son bulması beklenen yardım ödeneğinin akıbetini belirleyen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı son açıklamayla birlikte ağustos ayı ödeme tarihlerini duyurdu.

Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemeleri 9 Ağustos 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak.

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2024 AĞUSTOS | Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

2024 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA