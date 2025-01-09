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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:47

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

2025 yılına girilmesiyle birlikte Aile Destek Programı ödemeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gelişmeler, büyük bir merakla takip ediliyor. Geçen yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bu program kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay süresince destek sağlanmıştı. 2024 yılı sonuna kadar devam etmesi planlanan bu programın 2025 yılında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 yılı Ocak ayında aile destek ödemeleri bitti mi, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, Aile Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 3,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar, 2025 yılı Ocak ayında aile destek ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını ve Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı. İşte, Aile Destek Ödemeleri ile ilgili tüm detaylar ve gelişmeler haberin devamında…

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Düzenli bir şekilde 2 yıldır devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2024 yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı Ocak ayında son kez yatacak ödemeden sonra 12 aylık program tamamlanması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

450 TL ve altı olan hanelere: Aylık 1.250 TL

450 TL - 911,15 TL arasında olan hanelere: Aylık 1.100 TL

911,15 TL - 1.372,30 TL arasında olan hanelere: Aylık 950 TL

1.372,30 TL - 5.667,37 TL arasında olan hanelere: Aylık 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemeler e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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