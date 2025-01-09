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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:47
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?
2025 yılına girilmesiyle birlikte Aile Destek Programı ödemeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gelişmeler, büyük bir merakla takip ediliyor. Geçen yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bu program kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay süresince destek sağlanmıştı. 2024 yılı sonuna kadar devam etmesi planlanan bu programın 2025 yılında nasıl bir yol haritası izleyeceği ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2025 yılı Ocak ayında aile destek ödemeleri bitti mi, devam edecek mi?