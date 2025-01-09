AİLE DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi, son durum ne?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

450 TL ve altı olan hanelere: Aylık 1.250 TL

450 TL - 911,15 TL arasında olan hanelere: Aylık 1.100 TL

911,15 TL - 1.372,30 TL arasında olan hanelere: Aylık 950 TL

1.372,30 TL - 5.667,37 TL arasında olan hanelere: Aylık 850 TL