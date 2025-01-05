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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:25
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?
Aile destek ödemesi, Türkiye'deki birçok aileye ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir destek programı olarak büyük ilgi gördü. Ancak, bu yardım 2024 yılının Aralık ayında son buldu. Bu sosyal yardım ödemesinden faydalanan binlerce kişi 2025 yılında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında uzatılacak mı?