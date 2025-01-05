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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:25

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?

Aile destek ödemesi, Türkiye'deki birçok aileye ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir destek programı olarak büyük ilgi gördü. Ancak, bu yardım 2024 yılının Aralık ayında son buldu. Bu sosyal yardım ödemesinden faydalanan binlerce kişi 2025 yılında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?

Aile Destek ödemeleri 2024 yılında son buldu. Ancak, bu ödemelerin süresi ve devam edip etmeyeceği, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Göktaş yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" şeklinde konuşan Göktaş'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON DURUM | Aile Destek ödemsi 2025 yılında devam edecek mi, bitti mi?
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