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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:48

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Aile Destek Programı, 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Hak sahipleri, Aralık 2024'te son ödemelerini aldı. 2025 yılında programın devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinür Özdemir Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2025 aile destek programı devam edecek mi, bitti mi? İşte, Aile Destek Programı son ödeme tarihi 2025 ve tüm detaylar.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, Aralık ayında tamamlanmıştı. Ocak ayının sonuna yaklaşırken, hak sahipleri "Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek Programı 2025 yılı ödeme takvimiyle ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. 2025 yılı aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı 2025 uzatıldı mı, bitti mi, devam edecek mi? İşte, son ödeme tarihi ve güncel açıklamalar...

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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