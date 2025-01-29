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AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
13:48
AİLE DESTEK PROGRAMI 2025 ÖDEME TAKVİMİ YENİ AÇIKLAMA! Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan ve düşük gelirli hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Aile Destek Programı, 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Hak sahipleri, Aralık 2024'te son ödemelerini aldı. 2025 yılında programın devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinür Özdemir Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2025 aile destek programı devam edecek mi, bitti mi? İşte, Aile Destek Programı son ödeme tarihi 2025 ve tüm detaylar.