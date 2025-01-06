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YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:40
YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?
Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere yapılan önemli bir destek paketidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlediği bu desteği Aralık 2024 itibarıyla son kez hesaplara yatırmıştı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, Aile Destek Ödemeleri'nin devam edip etmeyeceği ve 2025 yılına ilişkin yeni ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman sonlanıyor, son ödeme tarihi ne zaman? Yeni yardım paketi veya destek programı gelecek mi?