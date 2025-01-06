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Haberler Yaşam YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:40

YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere yapılan önemli bir destek paketidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlediği bu desteği Aralık 2024 itibarıyla son kez hesaplara yatırmıştı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, Aile Destek Ödemeleri'nin devam edip etmeyeceği ve 2025 yılına ilişkin yeni ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman sonlanıyor, son ödeme tarihi ne zaman? Yeni yardım paketi veya destek programı gelecek mi?

YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

Aile Destek Programı, 2022 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ve 12 ay süresince ödemeler yapılan bir destek paketiydi. Ancak bu program iki kez uzatıldı ve bugüne kadar devam etti. 2025 yılına girilmesiyle birlikte, hak sahipleri Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceğini ve son ödeme tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki; Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi, son ödeme tarihi ne zaman olacak? İşte, detaylar...

YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025'TE DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Programı'nın 2025 yılına kadar devam edip etmeyeceği, sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça gündeme geliyor. 2022 yılında 12 ay olarak başlatılan program, iki kez uzatıldı.

Bakanlık tarafından henüz 2025 yılı için net bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN UZATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.

YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

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