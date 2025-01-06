YENİ YIL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, yeni yardım paketi gelecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI 2025'TE DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Programı'nın 2025 yılına kadar devam edip etmeyeceği, sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça gündeme geliyor. 2022 yılında 12 ay olarak başlatılan program, iki kez uzatıldı.

Bakanlık tarafından henüz 2025 yılı için net bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.