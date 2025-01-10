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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:07
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?
Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yeni yılla birlikte yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ila 1.250 TL arasında yapılan destek son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Başkan Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiklerini açıklamasının ardından yeni yılda destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?