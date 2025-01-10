Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 07:07

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yeni yılla birlikte yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 ila 1.250 TL arasında yapılan destek son olarak Aralık ayında hesaplara geçti. Başkan Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiklerini açıklamasının ardından yeni yılda destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Bakanlıktan yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 850 ila 1.250 TL arasında yapılan sosyal yardımdan yararlanan hak sahipleri aile destek ödemelerinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. 2025 yılında programın sonlanıp sonlanmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandırdı. Peki, aile destek programı devam edecek mi, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu kapsamda resmi açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in aile yılı ilan edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söyledi.

Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

SON DAKİKA