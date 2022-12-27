Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri için tarih verildi!

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri yılbaşına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan yardım ödemelerinin Aralık ayında yatırılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, ''2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşında önce yatar mı?'' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu. Asgari ücret zammı sonrası Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar olacak sorusu da yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.