Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri için tarih verildi!

Aile Destek Programı ödemeleri tarihi Aralık ayının sona ermesine sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen 850-1250 TL tutarındaki Aile Destek Paketi ödemeleri yılbaşı öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Söz konusu yardımdan faydalanan vatandaşlar, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yılbaşından önce yar mı?" sorularına yanıt ararken Bakan Derya Yanık'tan müjdeli haber geldi. Öte yandan aile yardım parası olarak da bilinen bu desteğe yeni yılda zam gelip gelmeyeceği de araştırılıyor. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? İşte, işaret edilen o tarih…