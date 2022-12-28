Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar yılbaşına sayılı günler kala hız kazandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Derya Yanık, ödeme tarihlerini duyurdu. Bu noktada söz konusu yardımdan faydalanan vatandaşlar "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, gelir durumuna göre 850-1250 TL tutarında değişen Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.