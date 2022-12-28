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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:35

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar yılbaşına sayılı günler kala hız kazandı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Derya Yanık, ödeme tarihlerini duyurdu. Bu noktada söz konusu yardımdan faydalanan vatandaşlar "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, gelir durumuna göre 850-1250 TL tutarında değişen Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Gelir durumlarına göre dar gelirli ailelere 850-1250 TL tutarında ödenen aile destek yardımı ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. Bu kapsamda söz konusu devlet desteğini almaya hak kazanan vatandaşlar, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' sorularına yanıt arıyor. Bakan Yanık, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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