Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Gelir durumlarına göre dar gelirli ailelere 850-1250 TL tutarında ödenen aile destek yardımı ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. Bu kapsamda söz konusu devlet desteğini almaya hak kazanan vatandaşlar, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' sorularına yanıt arıyor. Bakan Yanık, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı